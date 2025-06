Sull' erba naturale a San Marco di Resana vince il bassanese Luigi Pianezzola

A San Marco di Resana, l’erba naturale ha regalato emozioni e sfide appassionanti durante il long rodeo organizzato dalla San Marco Academy. Con 21 talenti in campo e sotto la regia di Massimo Nicoletti, il talento del bassanese Luigi Pianezzola si è imposto vincendo una finale mozzafiato contro Federico Lenzi del President di Parma. La competizione si conclude con un’epica vittoria che consacra Pianezzola tra i migliori del circuito.

Concluso alla San Marco Academy di Resana il long rodeo su erba naturale con 21 giocatori coordinati da Massimo Nicoletti. Su tutti vince il bassanese Luigi Pianezzola che supera in finale al terzo set Federico Lenzi del President di Parma. Terzi posti per Andrea Ceron dell'Eurosporting e per.

