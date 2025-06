Sulle ceneri del Casablanca e del Cristallo nuova attività senza consumi di suolo

Sulle ceneri del Casablanca e del Cristallo, Montegrotto Terme si prepara a rinascere con un innovativo progetto sostenibile senza consumi di suolo. Il consiglio comunale ha approvato due accordi pubblico-privati che trasformeranno aree dismesse da anni in vivaci spazi commerciali e di servizio, ridando vita a luoghi storici e favorendo lo sviluppo locale. La città si apre a un futuro più green e dinamico, pronto a scrivere una nuova pagina di crescita.

