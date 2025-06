Sulle basi decide il Parlamento

sua posizione di equilibrio e dialogo, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide attuali. La sua strategia mira a rafforzare la coesione nazionale, lasciando però intatta la volontà di mantenere ferme le proprie convinzioni. In un contesto così delicato, il vero obiettivo è dimostrare che la leadership può essere anche sinonimo di diplomazia e responsabilità, promuovendo un clima di serenità e collaborazione.

Sulla guerra Giorgia vuole la pace. Non solo quella tra i contendenti, ma anche quella con l'opposizione, o almeno con il Pd. Lo chiarisce quando, invece di dedicare la replica all'abituale dose di frustate, annuncia di volere evitare polemiche: "I cittadini sono preoccupati, cerchiamo di non litigare. Rinviamo la campagna elettorale a tempi più sereni". Pace sì, ma senza concedere nulla di concreto. Nell'aula della Camera, la premier esalta la "sostanziale convergenza" sulla necessità di risolvere con il negoziato il conflitto tra Iran e Israele: sia lei che i rappresentanti della minoranza concordano sull'obiettivo – evitare che gli ayatollah si dotino di armi nucleari – e sul metodo: la diplomazia e non le bombe.

I consoli di Palermo volano a Bruxelles: al parlamento europeo con Leoluca Orlando per la pace - I consoli di Palermo, in visita a Bruxelles su invito di Leoluca Orlando, si sono recati al Parlamento Europeo.

Giorgia Meloni dice che gli Usa non hanno usato le basi italiane per attaccare l'Iran. Ma non chiarisce le due questioni centrali: nel caso servissero, il governo darebbe il via libera? E in che modo sarà coinvolto il nostro Parlamento?

Il parlamento rimanga aperto e si discuta della concessione delle basi aeree per la Libia - Va bloccato il traffico delle armi verso quell'area e va rilanciata l'idea della convocazione di una nuova ...