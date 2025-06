Sul Lago Maggiore arriva il Ghiffa Summer Festival

Preparati a vivere un'estate indimenticabile sul Lago Maggiore: dal 25 giugno al 16 agosto, Ghiffa si trasforma nel cuore pulsante della musica e dell'allegria con il Ghiffa Summer Festival. Nella suggestiva cornice dell’area feste di Ronco, ospiti di fama nazionale ti accompagneranno in un viaggio tra note di grande talento e atmosfere coinvolgenti. Un'occasione imperdibile per condividere emozioni e creare ricordi speciali: non mancare!

Dal 25 giugno al 16 agosto a Ghiffa, nell'area feste di Ronco, va in scena una nuova rassegna: il Ghiffa Summer Festival, che vuole celebrare il piacere di stare insieme ascoltando buona musica con ospiti di grande rilievo del panorama nazionale, dalla grande canzone d'autore al ballo, dal rock.

