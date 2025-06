Sudan la guerra civile costringe alla fuga oltre 2 milioni di bambini | l’allarme dell’Unicef dal Ciad

La guerra civile in Sudan sta devastando le vite di milioni di bambini, costretti a lasciare le proprie case e a fuggire in cerca di sicurezza. L’UNICEF, con un allarme urgente, denuncia che oltre due milioni di bambini hanno già attraversato i confini, rifugiandosi nel Ciad. Questa crisi umanitaria senza precedenti richiede attenzione e azioni immediate per salvare il futuro di queste giovani vittime del conflitto. La loro speranza di pace non può aspettare.

Oltre due milioni di bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra civile in Sudan. È questo il dato sconvolgente lanciato dall’Unicef al termine della missione della direttrice generale Catherine Russell nel Ciad orientale, regione di confine che sta assorbendo la pressione di centinaia di migliaia di rifugiati in fuga dal conflitto esploso nell’aprile 2023. Una crisi umanitaria che, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, sta colpendo in modo drammatico i più piccoli, tra malnutrizione, malattie, mancanza di istruzione e rischio di sfruttamento. “Centinaia di migliaia di bambini tra i più vulnerabili stanno sopportando il peso della guerra in Sudan e la mancanza di servizi essenziali per coloro che sono fuggiti in Ciad”, ha dichiarato Russell. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sudan, la guerra civile costringe alla fuga oltre 2 milioni di bambini: l’allarme dell’Unicef dal Ciad

