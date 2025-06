Successo a Offida per l’International Fof

Offida ha appena concluso con successo la sua edizione 2025 dell’International Fof, superando ogni aspettativa e trasformando le sue vie in un magico palcoscenico di teatro di strada. Un festival che, sotto la guida della Compagnia Di Filippo, si conferma sempre più come un punto di riferimento culturale e artistico, attirando visitatori e appassionati da ogni dove. E il meglio deve ancora venire...

Si è chiusa con un bilancio che è andato oltre le più rosee previsione l’edizione 2025 dell’ International Fof ad Offida. Per alcuni giorni Offida ha cambiato volto: le sue vie e le piazze sono diventati palcoscenici dove ha trionfato l’incanto del Festival di teatro di Strada. Sotto la direzione artistica della Compagnia Di Filippo (formata da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez), il Fof continua a crescere, trasformandosi in un punto di riferimento nazionale e internazionale per il teatro di strada. Un evento che anche in questa undicesima edizione ha regalato immagini che rimarranno nella storia: a trionfare sono state le emozioni, l’arte, l’amicizia, la bellezza e la gioia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo a Offida per l’International Fof

In questa notizia si parla di: offida - international - successo - strada

Accoltellato e lasciato agonizzante in strada al culmine di un litigio: 30enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ successo in zona Bufalotta, a Roma - Un drammatico episodio di violenza ha scosso il quartiere Bufalotta di Roma, dove un 30enne è stato accoltellato al culmine di un litigio.

Offida: Festival teatro di strada, appuntamento con l'incanto dell’International FOF Vai su X

[Offida] Dal 20 al 22 giugno torna l'International Fof – Festival di Teatro di Strada con compagnie in arrivo da Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Argentina, Perù, Bosnia, Nuova Zelanda, Giappone e Laos Vai su Facebook

Il console della Moldova Roberto Galantl al Figura Offida Festival; Offida si prepara a incantare con l’11ª edizione dell’International FOF; Offida si trasforma in palcoscenico: torna il Festival di Teatro di Strada FOF.

Offida si trasforma in palcoscenico: torna il Festival di Teatro di Strada FOF - Tre giorni di spettacoli e meraviglia nelle vie e piazze della città marchigiana, con artisti da 12 Paesi e 110 repliche in programma ... Scrive lanuovariviera.it

Offida si prepara a incantare con l’11ª edizione dell’International FOF - Le sue piazze diventano palcoscenici, le strade si riempiono di meraviglia. Riporta msn.com