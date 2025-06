Su Ndoye c’è anche il Dortmund Il Napoli ha l’accordo con Lang che costa 28 milioni Di Marzio

Il mercato azzurro si infiamma: il Napoli, dopo aver sondato numerosi profili offensivi, sembra aver puntato forte su Noa Lang. Con un accordo da 28 milioni con il Borussia Dortmund, il talento olandese si prospetta come il colpo giusto per rinforzare la fase offensiva partenopea. Mentre il Bologna valuta Ndoye a 45 milioni, il Napoli sembra aver fatto scelte mirate per sorprendere ancora una volta i suoi tifosi.

Il Napoli continua il casting della fase offensiva. Sono stati sondati almeno 10 esterni offensivi (ne verranno acquistati due, o così pare ndr) tra cui Nusa, Lang, Ndoye, Sancho e chi più ne ha più ne metta. Dopo l’annuncio clamoroso di ieri ovvero che il Bologna valuterebbe Ndoye 45 milioni di euro, Manna parrebbe aver virato su Noa Lang, esterno 26enne di talento e già seguito nella scorsa stagione quando si parlava di un sostituto di Kvaratskhelia. Di Marzio ha dato l’annuncio di un accordo vicinissimo col giocatore. Intanto, Ndoye parrebbe essere entrato (casualità ) nelle mire del Dortmund, che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Su Ndoye c’è anche il Dortmund. Il Napoli ha l’accordo con Lang che costa 28 milioni (Di Marzio)

Il #Napoli vuole fare due esterni e sta seguendo Noa #Lang, l'esterno olandese è valutato 25 milioni di euro. La Priorità resta Dan #Ndoye, il #Napoli è fiducioso di trovare una soluzione. [@AlfredoPedulla]

Alfredo Pedullà su X: Nuovi e recentissimi contatti tra il #Napoli e l'entourage di Noa #Lang del PSV. Probabilmente ce ne saranno altri nei prossimi giorni, Lang è due o tre richieste. Il Napoli vuole prendere almeno due esterni offensivi: priorità #Ndoye

