Su Chrome per Android ora si può spostare la barra degli indirizzi | ecco come fare

Se sei un appassionato di personalizzazione e desideri un'esperienza di navigazione più comoda, ora puoi spostare la barra degli indirizzi in basso su Chrome per Android. Questa funzione innovativa rende più immediato l'accesso ai tuoi siti preferiti, migliorando ergonomia e praticità. Scopri come attivarla passo dopo passo e trasforma il modo di navigare con un semplice tweak!

Google Chrome per Android mette a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di spostare in basso la barra degli indirizzi.

