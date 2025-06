Studenti plusdotati in arrivo l’iscrizione anticipata alla classe successiva per i piccoli geni | cosa prevede il ddl che sarà votato al Senato

Arriva una svolta importante per gli studenti plusdotati in Italia: il disegno di legge, ormai approvato alla Camera, si prepara a colmare un vuoto normativo fondamentale. Dalla possibilità di saltare una classe all’istituzione di una figura dedicata, fino alla formazione obbligatoria degli insegnanti, il provvedimento mira a valorizzare al massimo i giovani geni. Il futuro scolastico di questi talenti sta per cambiare: scopriamo cosa prevede nel dettaglio.

Dalla possibilitĂ di saltare una classe e andare in quella successiva all’introduzione di una figura ad hoc, fino alla formazione obbligatoria per i docenti: il Parlamento si prepara a colmare un vuoto normativo sul tema degli alunni ad alto potenziale cognitivo, noti anche come plusdotati, con un disegno di legge che ha appena superato una tappa fondamentale al Senato. Dopo mesi di discussioni e audizioni con esperti, la 7ÂŞ Commissione Cultura del Senato ha concluso l’esame degli emendamenti, portando il testo piĂą vicino all’approvazione in Aula. Gli alunni plusdotati sono bambini e ragazzi che manifestano capacitĂ di apprendimento, ragionamento e creativitĂ significativamente superiori alla media dei loro coetanei. 🔗 Leggi su Open.online

