Stroppa | Allegri è una garanzia per il Milan ha personalità e qualità

Giovanni Stroppa riconosce in Allegri una vera garanzia per il Milan, grazie alla sua personalità e qualità indiscutibili. L'allenatore che ha riportato la Cremonese in Serie A si è soffermato su quanto Allegri possa rappresentare un pilastro fondamentale per il club rossonero, confermando la sua validità come leader tattico e motivazionale. Un endorsement che sottolinea l'importanza di una figura così esperta nel grande scenario del calcio italiano.

Giovanni Stroppa, l'allenatore che ha riportato la Cremonese in Serie A, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" parlando di Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stroppa: “Allegri è una garanzia per il Milan, ha personalità e qualità”

In questa notizia si parla di: stroppa - allegri - milan - garanzia

Milan, obiettivo Scudetto? Allegri una garanzia, ma col mercato si rischia… - Il Milan rinnova la fiducia ad Allegri, vero pilastro per l’obiettivo Scudetto. Tuttavia, le cessioni strategiche e le incognite del mercato rischiano di mettere a dura prova il sogno di una stagione trionfale.

Translate post? #Milan, Giovanni Stroppa su Allegri: ? "È una garanzia. Sa vincere" Parole nette a Radio Rai 1, dove ha commentato anche il suo arrivo al #Venezia Fiducia totale nel ritorno del tecnico rossonero! #ACMilan #Allegri #MilanNews #Serie Vai su X

Milan, niente Italiano né Allegri? Salgono le quotazioni di Thiago Motta ? La margherita del Milan per il nome del nuovo allenatore rischia di perdere petali su petali. Vincenzo Italiano, il prediletto del nuovo direttore sportivo, Igli Tare? Vicino al rinnovo co Vai su Facebook

Giovanni Stroppa: “Allegri è una garanzia per il Milan, ha dimostrato di poter vincere sia a Torino...; IL PENSIERO - Stroppa: Milan, Allegri una garanzia, Tare tra i migliori d.s, peccato non vedere Maldini in società; Volpi su Allegri: E' un bel ritorno, Max è un bravo mestierante, aggiornatissimo.

IL PENSIERO - Stroppa: "Milan, Allegri una garanzia, Tare tra i migliori d.s, peccato non vedere Maldini in società" - Giovanni Stroppa, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Sarebbe stato stimolante continuare con la Cremonese in Serie A, ma il contratto era finito, la società ... Segnala napolimagazine.com

Allegri Milan, si potrà lottare subito per lo Scudetto con lui in panchina? L’opinionista fa sognare i tifosi - Le ultimissime sui rossoneri Max Allegri è chiamato a fare grandi cose sulla panchina del ... Si legge su milannews24.com