Striscione di 50 metri all' Hotel Danieli | Tassare i ricchi per ridare al pianeta

ha attirato l'attenzione di turisti e passanti, rilanciando con forza il messaggio di giustizia fiscale e responsabilità ambientale. Un gesto simbolico che invita a riflettere sulle disuguaglianze e sull'urgenza di agire per un futuro sostenibile, dimostrando che anche una protesta può essere un grande richiamo alla coscienza collettiva.

Un enorme striscione di 50 metri quadri è stato srotolato questa sera, intorno alle 19, dalla gru davanti all'Hotel Danieli, sul bacino di San Marco. Recita «tassare i ricchi per ridare al pianeta», rappresenta Robin Hood ed è firmato Extinction Rebellion. L'azione dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Striscione di 50 metri all'Hotel Danieli: «Tassare i ricchi per ridare al pianeta»

