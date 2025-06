Street Fighter | trovata la protagonista del reboot in live-action

Street Fighter torna sul grande schermo con un emozionante reboot in live-action, e ora è stata svelata la protagonista che darà vita a questa nuova avventura. Dopo due anni di attesa, Legendary Entertainment sta facendo passi avanti nella pre-produzione di questo progetto ambizioso, stretto collaboratore di Capcom. La curiosità cresce: chi sarà l’icona che interpreterà questa figura chiave? Restate sintonizzati, perché il reveal ufficiale promette grandi sorprese.

Sta lentamente procedendo la pre-produzione del nuovissimo adattamento in live-action del popolare videogame di combattimento Sono passati poco più di due anni da quando Legendary Entertainment si è assicurata la licenza esclusiva per i diritti cinematografici e televisivi del videogioco iconico di Capcom, Street Fighter. Lo studio ha confermato che tutti i nuovi progetti saranno sviluppati e prodotti in collaborazione con Capcom, compreso il lungometraggio attualmente in fase di sviluppo, di cui è stata appena annunciata la protagonista femminile. Negli ultimi mesi abbiamo visto il cast del nuovo Street Fighter prendere forma, tra cui Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Noah Centineo in quello di Ken, insieme a Jason Momoa, Orville Peck e la Superstar . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Street Fighter: trovata la protagonista del reboot in live-action

In questa notizia si parla di: street - fighter - protagonista - action

Street Fighter: Quattro Grandi Nomi in Trattative per il Cast del Nuovo Film Live-Action! - Quattro grandi nomi sono in trattativa per il cast del nuovo film live-action di Street Fighter: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji e Roman Reigns.

PLACIDO DOMINGO a Taormina Nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina andrà in scena un evento straordinario che vedrà protagonista il leggendario @placido_domingo , affiancato dal celebre soprano @mariajose_siri_thesoprano e dal talent Vai su Facebook

Street Fighter: trovata la protagonista del reboot in live-action; Street Fighter: annunciata la nuova attrice di Chun-li per l'attesissimo film reboot!; Il film di Street Fighter ha trovato la sua Chun-Li, Callina Liang.

Il film di Street Fighter ha trovato la sua Chun-Li, Callina Liang - L'attrice, protagonista di recente del thriller Presence, diretto da Steven Soderbergh, i ... Si legge su msn.com

Street Fighter: trovata la protagonista del reboot in live-action - action del popolare videogame di combattimento ... Secondo msn.com