Stramaccioni | Ho lavorato con Gasperini e so come ragiona Massara una garanzia

Roma sta costruendo con cura un futuro ambizioso, mattoncino dopo mattoncino. Con la saggezza di Stramaccioni, l’esperienza di Gasperini e la visione di Massara, il progetto si fa più solido e concreto. La squadra punta dritta alla Champions, un obiettivo sfuggito troppo spesso. Ora, tra cessioni strategiche e un mercato mirato, il club si prepara a scrivere una nuova pagina di successi. Del trio che ha preso in mano la...

Mattoncino dopo mattoncino sta prendendo forma una Roma che dovrà puntare forte a quel benedetto obiettivo Champions fallito troppe volte negli ultimi anni. Una base composta da Gasperini, Massara e Ranieri dà fiducia e speranza a tutto l’ambiente, ed ora sarà tempo di lavorare ad un mercato che, almeno fino al 30 giugno, si concentrerà sulle cessioni necessarie al bilancio ( c’è il Sunderland su Angelino ). Del trio che ha preso in mano la banda giallorossa ha parlato Andrea Stramaccioni, romano di nascita e noto opinionista di Dazn e Rai. L’ex allenatore dell’Inter ha speso belle parole su tutti e tre, in particolare sul nuovo tecnico giallorosso: “ Massara, Gasperini e Ranieri sono tre persone che conosco molto bene, per percorsi diversi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it