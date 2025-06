Strage di cristiani a Damasco | gli ultimi istanti del terrorista islamico prima dell’attentato video

Un tragico ricordo di violenza scuote Damasco: emerge un inquietante video che cattura gli ultimi istanti prima dell’attentato alla chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah. Con 25 vittime e oltre 60 feriti, questo attacco ha sconvolto una comunità cristiana già provata. Le immagini, provenienti dalla telecamera della chiesa, offrono un’intensa testimonianza di un momento cruciale che ci invita a riflettere sulla piaga del terrorismo.

Emergono nuovi particolari sull’attentato che ha causato 25 vittime e più di 60 feriti nella chiesa di Mar Elias a Damasco. In un video pubblicato dall’account Instagram della rivista Popular front, si vede il terrorista che si dirige verso la chiesa per commettere la strage. Le immagini provengono proprio dalla telecamera della chiesa, che si trova nel quartiere di Dwelah, famoso per la presenza di una comunità cristiana numerosa. L’uomo, dopo essere entrato nel luogo di culto, ha iniziato a sparare sulla folla e poi si è fatto detonare azionando una cintura esplosiva. Il Patriarcato ortodosso di Damasco ha chiesto al nuovo governo islamista siriano di «assumersi la piena responsabilità» per l’attentato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di cristiani a Damasco: gli ultimi istanti del terrorista islamico prima dell’attentato (video)

In questa notizia si parla di: damasco - attentato - strage - cristiani

Strage a Damasco: attentato suicida in chiesa, vittime e feriti - Un terribile attentato sconvolge Damasco: un'esplosione all’interno di una chiesa cristiana ha causato vittime e feriti, lasciando la città sotto shock.

#Siria Strage di cristiani a #Damasco. il Patriarcato greco-ortodosso: Sono i nostri nuovi martiri. Testimonianze dal luogo dell'attentato di matrice jihadista dove sono morte oltre 20 persone https://fides.org/it/news/76497-ASIA_SIRIA_Strage_di_cristiani_a_D Vai su X

#TG2000 - In Siria un attentatore suicida fa una strage durante la Messa in una chiesa di Damasco. L’Isis rivendica l’attacco. #23giugno #Damasco #attentato #Isis #chiesa #Siria #Terrorismo #TV2000 #News Vai su Facebook

Gugerotti: l'attentato in Siria per spingere i cristiani a lasciare il Medio Oriente; La strage in chiesa: così il terrore è tornato a colpire i cristiani in Siria; Attentato a Damasco: strage di cristiani nella Siria “liberata”.

Attentato a Damasco: strage di cristiani nella Siria “liberata” - Il regime accusa l’Isis, ma nel paese “pacificato” con la sharia fedeli e minoranze vivono ogni giorno nel terrore ... Scrive tempi.it

Attentato a Damasco: strage di cristiani nella Siria "pacificata" - Mentre il sole del tramonto avvolgeva i tetti di Dweil’a, periferia di Damasco , un boato ha squarciato la quiete della messa domenicale nella chiesa greco- Segnala informazione.it