Strade montane come circuiti Si chiedono più controlli per le moto

Le strade montane, affascinanti ma al centro di accese polemiche, diventano circuiti improvvisati per le moto, suscitando lamentele per rumori insostenibili e preoccupazioni sulla sicurezza. La comunità di Mezzoldo ha richiesto l’intervento della Polstrada con telelaser, mentre Taleggio pensa a controlli più mirati nei fine settimana. Una sfida tra passione e tutela del territorio, che richiede soluzioni equilibrate per tutti.

LA POLEMICA. Le comunità lamentano disagi causati dal rumore: «È fortissimo». Ma c’è anche un rischio per la sicurezza. Mezzoldo ha ottenuto l’invio della Polstrada con il telelaser, Taleggio valuta controlli mirati nei fine settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Strade montane come circuiti». Si chiedono più controlli per le moto

