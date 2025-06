Strade invase dai rifiuti periodo nero per uffici e ristorazione Amministrazione colpevole

Strade invase dai rifiuti: un vero e proprio periodo nero per uffici e ristorazione, con l’amministrazione comunale di Mondragone sotto accusa. Antonio Belli, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, denuncia il grave degrado di via Giosuè Carducci e via Pirandello, puntando il dito contro una gestione assente e irresponsabile. È ora di chiedere risposte e azioni concrete per restituire dignità alle nostre strade e alla qualità della vita dei cittadini.

Un duro atto d’accusa contro l’amministrazione comunale di Mondragone guidata dal sindaco Francesco Lavanga arriva da Antonio Belli, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro lo stato di abbandono e degrado in cui versano via Giosuè Carducci e via Pirandello. Strade. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Strade invase dai rifiuti, periodo nero per uffici e ristorazione. Amministrazione colpevole"

In questa notizia si parla di: strade - amministrazione - invase - rifiuti

Strade invase dai rifiuti, Belli: "La gente sarà pure incivile ma il sindaco lo è di pù" - Le strade di Lavanga si sono trasformate in discariche a cielo aperto, testimoni dell’inciviltà crescente e della mancanza di interventi efficaci.

Strade invase dai rifiuti, periodo nero per uffici e ristorazione. Amministrazione colpevole; Strade invase dai rifiuti, sfogo della sindaca: “Non basta pagare la tassa”; Il Comune al fianco dei cittadini per togliere i rifiuti dalle strade: ripulita la zona di via Re Federico.

Salerno, strade invase dai rifiuti: «Chi sbaglia, pagherà» - La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere. Secondo ilmattino.it

Strade invase dai rifiuti a Genova, Avvenente: “Situazione critica ma non li porteremo in nessuna area del porto” - Avvenente ha ricordato che l'accumulo di rifiuti nelle strade, con i cassonetti strabordanti, è stato provocato ... Segnala ilsecoloxix.it