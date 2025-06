Strade bergamasche già 30 morti nel 2025 | aumentano le vittime nonostante le sanzioni più severe

Le strade bergamasche sono in piena emergenza: nel 2025 si registrano già 30 vittime, con un aumento preoccupante nonostante sanzioni più severe. Febbraio e giugno si confermano i mesi più tragici, sollevando un forte allarme sulla sicurezza. Le associazioni lanciano un appello: «Serve più responsabilità, non bastano le multe». È tempo di cambiare rotta per salvare vite e garantire un futuro più sicuro.

Già 30 morti quest’anno sulle strade bergamasche - Dati sconvolgenti che evidenziano come le strade italiane siano diventate scenari di tragedia quotidiana.

Strade bergamasche, già 30 morti nel 2025: aumentano le vittime nonostante le sanzioni più severe - Il 2025 è iniziato con un bilancio tragico per le strade bergamasche: al 20 giugno si contano già 30 vittime, un numero che avvicina pericolosamente il totale dell’intero 2024 (44 morti). Da ecodibergamo.it

Già 30 morti quest'anno sulle strade bergamasche