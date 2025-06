Storie e sorrisi a Metato | torna la Bici delle Storie

Preparati a vivere un pomeriggio di emozioni e allegria: torna a Metato la Bici delle Storie, il coloratissimo format ideato da Daniela Bertini che unisce narrazione, sorrisi e solidarietà. Il 24 giugno alle 18, lasciati coinvolgere dalle avventure del libro ‘La Bici delle Storie’ e scopri come ogni racconto può fare la differenza. Un evento imperdibile per grandi e piccini, in nome della cultura e della solidarietà.

San Giuliano Terme (PI), 24 giugno 2025 – La Bici delle Storie, il format ideato da Daniela Bertini per l’Associazione culturale Il Gabbiano, torna a Metato martedì 24 giugno alle ore 18 portando storie e sorrisi insieme al coloratissimo libro, ‘La Bici delle Storie’, edito da Pacini a sostegno del progetto solidale ‘Il sorriso di Marianeve’ della GMA Onlus. L’evento è organizzato in collaborazione e con il sostegno della Sezione Soci Coop Valdiserchio – Versilia, sempre attenti a sostenere iniziative sul territorio. Le storie raccolte nel libro hanno come filo conduttore storie legate ad una bicicletta, sono tutte fiabe e favole scritte dagli amici e amiche ‘della bici’ e di Daniela: Stefano Benedetti, che ha anche il merito di aver lanciato l’idea della pubblicazione, nel 2021, Fedora Durante, Simona Fruzzetti, Samantha Macchia, Daniela Marazzini, Vincenzo Mirra, Piero NissimFrancesca Petrucci, Francesco Simone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie e sorrisi a Metato: torna la Bici delle Storie

In questa notizia si parla di: storie - bici - sorrisi - metato

'La bici racconta', alla Bassani storie e racconti di piccole avventure in bicicletta - La bicicletta diventa protagonista di racconti e avventure alla Biblioteca Bassani, con la rassegna 'La bici racconta', in collaborazione con Fiab Ferrara.

Storie e sorrisi a Metato: torna la Bici delle Storie - San Giuliano Terme (PI), 24 giugno 2025 – La Bici delle Storie, il format ideato da Daniela Bertini per l’Associazione culturale Il Gabbiano, torna a Metato martedì 24 giugno alle ore 18 portando stor ... Come scrive lanazione.it

"La bici delle storie". All'edicola della legalità - ha portato storie e sorrisi a domicilio ai bambini costretti alla quarantena dagli ultimi mesi del 2020 ed è poi divenuto a marzo 2021 un coloratissimo libro Pisa, 19 settembre 2024 - Da lanazione.it