Storie al bivio show stasera in tv il nuovo programma di Monica Setta | ecco gli ospiti

Stasera in tv prende il via “Storie al bivio show,” il nuovo programma di Monica Setta che promette di catturare l’attenzione con storie coinvolgenti e dialoghi autentici. In un salotto femminile che si apre anche alle voci maschili, preparatevi a scoprire ospiti d’eccezione pronti a condividere esperienze profonde e sorprendenti. La prima puntata si annuncia imperdibile: ecco chi saranno gli ospiti che renderanno questa serata memorabile.

Stasera debutta in prima serata Storie al bivio show, in cui il salotto femminile di Monica Setta si apre anche a voci maschili: ecco chi saranno gli ospiti della prima puntata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Storie al bivio show, stasera in tv il nuovo programma di Monica Setta: ecco gli ospiti

In questa notizia si parla di: storie - bivio - show - stasera

Monica Setta annuncia il suo Storie al Bivio Show con una “sorpresa straordinaria” - Monica Setta sorprende tutti con un deciso cambio di rotta e annuncia il suo nuovo "Storie al Bivio Show", una versione rivisitata del suo talk dedicato alle donne, ora in prima serata su Rai 2.

ICYMI: L'attrice si racconta a 'Storie al bivio show': “Mio figlio mi ha voltato le spalle, ora vuole vendere la casa in cui vivo” Vai su Facebook

Storie al bivio Show con Monica Setta, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Stasera in tv (24 giugno): Le Iene spariscono e Monica Setta sfida Gigi D'Alessio; Storie di donne al bivio stasera in tv mercoledì 9 aprile su Rai 2: le ospiti di Monica Setta.

Home Cultura Informazione Intrattenimento Film in tv Musica in Tv Reality Soap e serie tv Sport - Tutti gli appuntamenti delle reti pubbliche, private, digitali e Sky di martedì 24 giugno 2025. Riporta maridacaterini.it

Storie di donne al bivio: le anticipazioni degli ospiti - Storie di donne al bivio: le anticipazioni degli ospiti Da sabato storie di donne al bivio week end cambia orario e parte alle 14 aprendo il pomeriggio ... Lo riporta affaritaliani.it