Storico militante della sinistra e funzionario della Cgil braccianti | addio a Fabio Drudi

Addio a Fabio Drudi, figura di spicco del mondo sindacale e della sinistra italiana. Storico militante e combattente instancabile, ha dedicato la vita ai diritti dei lavoratori e alla difesa dei più deboli. Tra gli anni ’70 e ’80, come funzionario della Cgil Braccianti nel Rubicone, ha incarnato il coraggio e la determinazione di un’epoca, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare le future generazioni. La sua passione e dedizione resteranno vive nel cuore di chi crede nella giustizia sociale.

Si è spento dopo aver combattuto contro una malattia all'età di 84 anni Fabio Drudi, storico militante della sinistra. Drudi tra gli anni 70 e 80 è stato funzionario sindacale della Cgil braccianti nella zona del Rubicone. "Attivista combattivo ha lottato sempre dalla parte dei più deboli e.

Storico militante della sinistra e funzionario della Cgil braccianti: addio a Fabio Drudi

