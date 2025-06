Storica deposizione di uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano

Nella magia della notte tra il 23 e il 24 giugno, una tartaruga Caretta caretta di circa vent’anni ha scelto la spiaggia libera del Marano, a Riccione, per deporre circa 100 uova. È un evento straordinario, simbolo di speranza e rinascita per la tutela delle nostre meraviglie marine. Questa è la prima deposizione documentata in questa zona – un segnale che ci invita a proteggere con ancora più attenzione il fragile equilibrio tra terra e mare.

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, attorno all’una, una tartaruga marina della specie Caretta caretta, di circa vent’anni, ha deposto circa 100 uova sulla spiaggia libera del Marano, a fianco dello stabilimento balneare numero 133, a Riccione. Si tratta della prima deposizione documentata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Storica deposizione di uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano

In questa notizia si parla di: caretta - deposizione - uova - tartaruga

Elica di imbarcazione uccide una Caretta Caretta, la tartaruga si stava dirigendo verso la spiaggia per deporre le uova? - Una tragica notizia scuote le coste siciliane: una caretta caretta, simbolo della biodiversità marina, è stata uccisa da un'elica di imbarcazione mentre si dirigeva verso la spiaggia per deporre le uova.

Un momento magico sulla spiaggia tra Marsala e Petrosino Dopo aver deposto le sue uova nella sabbia, una tartaruga Caretta caretta torna al mare,... Vai su Facebook

Storica deposizione di uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano; Storica deposizione di uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano; Riccione, tartaruga Caretta Caretta depone 100 uova sulla spiaggia libera del Marano.

Storica deposizione di uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano - Una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto circa 100 uova sulla spiaggia libera del Marano a Riccione, per la prima volta nella storia della provincia di Rimini ... Da riminitoday.it

Riccione, tartaruga Caretta Caretta depone 100 uova sulla spiaggia libera del Marano – Foto e Video - Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025, attorno all’una, una tartaruga marina della specie Caretta caretta, di circa vent’anni, ha deposto circa 100 uo ... Scrive chiamamicitta.it