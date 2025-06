Stop alle truffe! Il Comune di Modena incontra i cittadini nei quartieri

strumenti utili e aggiornamenti preziosi per riconoscere e difendersi dalle truffe. Un'occasione unica per rafforzare la sicurezza e la fiducia nella comunità, coinvolgendo i cittadini in un dialogo diretto con le forze dell’ordine e le istituzioni. Restate informati e proteggete voi stessi e i vostri cari: insieme, possiamo rendere Modena un luogo più sicuro per tutti!

“Truffa in agguato? Resta informato!”: è il titolo della nuova campagna anti truffe 2025 promossa dal Comune di Modena in collaborazione con l’ufficio Legalità e Sicurezze, la Polizia Locale e l’ufficio Comunicazione. Si tratta di una serie di incontri pubblici nei quartieri pensati per offrire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Stop alle truffe! Il Comune di Modena incontra i cittadini nei quartieri

