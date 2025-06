Stop alla violenza a Gaza Coop Alleanza toglie prodotti israeliani dagli scaffali | quali sono

Stop alla violenza a Gaza: Coop Alleanza 3.0 risponde all’escalation militare e alla crisi umanitaria rimuovendo dai suoi scaffali alcuni prodotti israeliani. Questa decisione riflette la forte presa di posizione contro l’escalation di tensioni e il blocco degli aiuti umanitari, che aggravano una situazione già drammatica. La posizione di Coop Alleanza 3.0 su ciò che sta avvenendo in Medio Oriente è nota da tempo: non può restare indifferente davanti a queste tragedie.

Bologna, 24 giugno 2025 – Stop alle violenze nella Striscia di Gaza: Coop Alleanza 3.0 ribadisce l’appello e condanna il blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele. Non solo, la decisione è anche di togliere alcuni prodotti israeliani in vendita nei suoi supermercati, vista l’escalation militare degli ultimi giorni e la tensione continua. “La posizione di Coop Alleanza 3.0 su ciò che sta avvenendo in Medio Oriente è nota da tempo: non può rimanere indifferente davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza e la Cooperativa è da sempre e senza esitazione al fianco di tutte le forze - Enti, Istituzioni e Associazioni - unite nel chiedere l’immediata cessazione delle operazioni militari ”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it