Stop ai costi extra per il bagaglio a mano | dal Parlamento Ue via libera alla proposta che non piace alle low cost

Finalmente una buona notizia per i viaggiatori: il Parlamento UE ha dato il via libera a una proposta che mette fine ai costi extra per il bagaglio a mano, un provvedimento che le compagnie low cost non apprezzano affatto. Mentre incassano miliardi con queste tariffe aggiuntive, i passeggeri si ritrovano a pagare cifre esorbitanti solo per portare con s√© un trolley. √ą ora di dire basta a spese ingiustificate e tornare a viaggiare senza sorprese!

Incassi¬†miliardari¬†per le low cost, incubo per i viaggiatori. I¬†costi extra per il bagaglio a mano secondo le compagnie aeree servono a mantenere pi√Ļ bassi i prezzi dei voli. Peccato che spesso chi viaggia si trova a pagare quasi il¬†prezzo intero di un secondo volo per portare con s√© un trolley. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Stop ai costi extra per il bagaglio a mano: dal Parlamento Ue via libera alla proposta (che non piace alle low cost)

