Stop ai canali Eurosport su Sky | la separazione dal 1° luglio cosa cambia per tennis e ciclismo

A partire dal 1° luglio, la separazione tra Sky e i canali Eurosport segna un cambiamento importante per gli appassionati di tennis e ciclismo. Con l’accordo scaduto, scopriamo come e dove poter seguire le emozionanti competizioni, compresi gli eventi olimpici fino al 2034. Un nuovo capitolo nel panorama sportivo italiano sta per aprirsi: ecco cosa aspettarsi e come adattarsi a questa novità.

Ha raggiunto la scadenza l'accordo tra Sky e il gruppo Warner Bros Discovery: ecco come dove saranno fruibili le manifestazioni, a cui si aggiungeranno le Olimpiadi fino al 2034. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stop ai canali Eurosport su Sky: la separazione dal 1° luglio, cosa cambia per tennis e ciclismo

Su TIMVISION il Roland Garros di Tennis con sei canali Eurosport inclusi e la funzionalità Multilive - Su TimVision torna il grande tennis con il Roland-Garros, il secondo Slam dell’anno, dal 25 maggio all’8 giugno a Parigi.

Sky: stop a Eurosport dal 1° luglio. Da definire l’eventuale accordo per HBO MAX - Sky: stop a Eurosport dal 1° luglio dopo una partnership consolidata negli anni Da definire l’eventuale accordo per HBO MAX ... Secondo igizmo.it