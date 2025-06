Stoger Rapid Vienna | Arnautovic? Intelligente pensarci!

L’interesse del Rapid Vienna per Marko Arnautovic sta alimentando entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di rivedere l’attaccante austriaco in campo con la maglia dei biancoverdi. Peter Stoger, allenatore della squadra, ha sottolineato come il suo club consideri questa operazione strategica e intelligente, puntando a rinforzare un reparto offensivo già competitivo. La domanda ora è: sarà davvero possibile concretizzare questa opportunità per riportare Arnautovic in cima alle scene europee?

Peter Stoger, allenatore del Rapid Vienna, ha così parlato dell’interesse della sua squadra per Marko Arnautovic, svincolatosi dall’Inter al termine dell’annata in Europa. LA SITUAZIONE – Peter Stoger non si è nascosto: il Rapid Vienna considera Marko Arnautovic come un’opzione di spessore per completare il proprio attacco. La squadra austriaca, che sogna di abbracciare il simbolo offensivo della Nazionale europea, è però consapevole della difficoltà di arrivare a un profilo costoso come quello dell’ex Inter. A sottolinearlo è proprio il tecnico Stoger, che si è così pronunciato a Kicker sul punto: «Marko è sul mercato, quindi è intelligente pensarci. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stoger (Rapid Vienna): «Arnautovic? Intelligente pensarci!»

In questa notizia si parla di: stoger - rapid - vienna - arnautovic

Dinamo Bucarest-Rapid Bucarest (lunedì 12 maggio 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - Mancano solo due giornate alla conclusione della Liga I romena, e il derby tra Dinamo Bucarest e Rapid Bucarest si preannuncia avvincente nonostante il risultato possa sembrare ininfluente.

Translate post#RapidVienna su #Arnautovic. Stöger: "È un'idea, ma non potremo certo attirarlo con i soldi" Vai su X

Rapid Vienna su Arnautovic. Stöger: È un'idea, ma non potremo certo attirarlo con i soldi; Lazio, Lotito chiaro: Non vendo altri giocatori, ho detto no a offerte importanti per Rovella e altri 4; Austria-Serbia 1-1: risultato finale e highlights.

Rapid Vienna su Arnautovic. Stöger: "È un'idea, ma non potremo certo attirarlo con i soldi" - Ufficializzato il suo addio all'Inter, Marko Arnautovic deve ora decidere quale passo compiere per quelle che presumibilmente saranno le ultime stagioni importanti della sua carriera. Segnala msn.com

Rapid Vienna, Burgstaller sfida la Fiorentina: 'Il viola non ci piace. Arnautovic? Farà bene all'Inter' - Guido Burgstaller, capitano del Rapid Vienna, ha parlato in un'intervista ... calciomercato.com scrive