Stl’appello dei sindaci a Giorgetti | In gioco il futuro della Brianza

Diciannove sindaci della Brianza uniscono le voci per un appello urgente a Giancarlo Giorgetti, chiedendo alla Regione di convocare il ministro per affrontare la crisi di St. La tutela del sito di Agrate rappresenta un snodo fondamentale per il futuro del territorio, e ora più che mai, le comunità locali chiedono interventi concreti per salvaguardare il loro patrimonio industriale e occupazionale. È un momento decisivo in cui la politica deve ascoltare e agire.

Ventitré sindaci chiedono alla Regione di convocare Giancarlo Giorgetti per affrontare con il ministro in audizione la crisi di St. Scopo dell’incontro "discutere della tutela del sito di Agrate ", spiega la lettera, in calce le firme dei primi cittadini a partire da Simone Sironi, che ospita il sito. Al suo fianco, Vimercate, Bellusco, Usmate Velate, Carnate, Ornago, Cavenago, Sulbiate, Bernareggio, Carugate, Busnago, Lesmo, Bussero, Cornate d’Adda, Gorgonzola, Gessate, Burago, Vimodrone, Basiano, Ronco Briantino, Triuggio, Pessano con Bornago e Cambiago. C’è anche una fetta importante di hinterland, tanti lavoratori della multinazionale dei semiconduttori abitano in provincia di Milano "e la riduzione del personale prevista dal piano industriale avrebbe un impatto su tutto il territorio", chiariscono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St,l’appello dei sindaci a Giorgetti: "In gioco il futuro della Brianza"

In questa notizia si parla di: giorgetti - sindaci - appello - gioco

Crisi St, l’appello dei 23 sindaci: "Basta silenzi, Giorgetti intervenga" - Un appello condiviso dalla voce dei sindaci della Martesana: 23 primi cittadini chiedono a Regione e Ministero di convocare Giancarlo Giorgetti per affrontare la drammatica crisi dello stabilimento St.

St,l’appello dei sindaci a Giorgetti: In gioco il futuro della Brianza; Camilla Suozzi scomparsa a Bologna, 14enne avvistata a Bellaria con adulti: l'appello disperato del sindaco.

Crisi St, l’appello dei 23 sindaci: "Basta silenzi, Giorgetti intervenga" - Martesana e Brianza, i primi cittadini scrivono alla Regione: convocare il ministero (azionista) in audizione. Segnala msn.com

La Costituente di Giorgetti: “Cambiamo tutti insieme 3-4 regole del gioco”. Renzi: “Idea saggia” - di Sala alle dichiarazioni di Giorgetti Presente all'evento dell'HuffPost il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha accolto ... Si legge su fanpage.it