Stivanello non è stato riscattato dalla Juventus Next Gen | epilogo di una stagione condizionata dalla rottura del coricato Il recap

La stagione di Riccardo Stivanello alla Juventus Next Gen si conclude con un finale inaspettato: il difensore classe 2004 non è stato riscattato e tornerà al Bologna. Dopo un inizio promettente e sei presenze, le circostanze hanno influito su questa decisione, lasciando un segno sulla sua evoluzione. Un epilogo che chiude un capitolo, ma apre nuove opportunità per il promettente calciatore. La sua carriera è ancora tutta da scrivere.

Stivanello non è stato riscattato dalla Juventus Next Gen: rivivi la stagione del difensore bianconero. Finisce dopo sei presenze la seconda avventura alla Juventus Next Gen del difensore classe 2004. Come appreso da , il calciatore non è stato riscattato dai bianconeri e tornerà al Bologna. Arrivato la scorsa estate con buone aspettative dopo quanto fatto vedere nel primo anno in prestito, Riccardo Stivanello ha avuto uno spazio molto limitato, complice della rottura del crociato a inizio stagione. Solo 6 presenze stagionali tra Serie C e Coppa, con 1 gol e 1 assist in 411 minuti complessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stivanello non è stato riscattato dalla Juventus Next Gen: epilogo di una stagione condizionata dalla rottura del coricato. Il recap

