Stipendi d’oro a portaborse Corte dei Conti valuta ricorso a Consulta su norma ‘salva consiglieri’ campani

Le polemiche sui compensi dei portaborse alla Regione Campania continuano a tenere banco, tra dubbi di legittimità e sospetti di favoritismi. La recente norma approvata a maggio solleva questioni cruciali sulla sua costituzionalità e sulla possibile finalità di tutelare specifici territori. Ora, il destino di questa legge sarà deciso da un approfondimento che potrebbe cambiare le regole del gioco. Il processo erariale del 26 giugno si preannuncia, quindi, più che mai decisivo.

Tempo di lettura: 3 minuti Sulla norma approvata a maggio scorso dal Parlamento, graverebbe un duplice sospetto della procura regionale della Corte dei Conti: di essere un salvacondotto per la Campania, e pure incostituzionale. Da quanto si apprende, sono dubbi da sciogliere solo con un approfondimento. Siamo al processo erariale sui compensi ai portaborse del consiglio regionale, al via dopodomani 26 giugno, con una probabile richiesta di rinvio dell'udienza. Si appresterebbero a chiederla al collegio giudicante i sostituti procuratori Davide Vitale e Mauro Senatore, titolari dell'indagine. A mettere in guardia la Procura, dapprima, sarebbero stati i rumors mediatici.

