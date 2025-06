stilista sarte e pittrici al lavoro per capi unici

stiliste, sarte e pittrici si sono unite in un affascinante progetto artistico: i vestiti, diventati vere e proprie tele da dipingere, prendono vita grazie alla creatività delle mani di artiste. Mario Teruzzi di Arcore ha preferito scomparire dietro la semplicità dei modelli, lasciando spazio alle opere d’arte delle pittrici, coinvolte dall’Associazione Don Giulio Farina. Così, con talento e passione, hanno trasformato 20 abiti bianchi in capolavori unici e sorprendenti.

I vestiti diventano tele da dipingere. Così, con semplicità, Mario Teruzzi, stilista di Arcore, si è messo a servizio della sfilata, senza l’intenzione di esaltare la sua cifra stilistica, anzi, quasi sparendo, nella sempicità dei suoi modelli, per far risaltare l’opera delle pittrici che li hanno dipinti. Coinvolto dall’ Associazione Don Giulio Farina, ha realizzato disegno e taglio dei 20 abiti bianchi, in popeline di cotone che poi le abili mani di 8 artiste brianzole hanno decorato, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte, da indossare, acquistabili la sera della sfilata. Mario Teruzzi ha acquistato 100 metri di stoffa di 2,4 metri di altezza disegnando e tagliando abiti semplici, con uno strascico tondo in fondo, senza drappeggi, per semplificare poi la vita a chi dipinge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it