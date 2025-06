Steve | data di uscita e prime immagini del film Netflix con Cillian Murphy

Sei curioso di scoprire quando potrai vedere Steve, il nuovo dramma Netflix con Cillian Murphy? L'attesa sta per terminare: la piattaforma ha annunciato la data di uscita e svelato le prime immagini di questa intensa pellicola ispirata alla novella Shy di Max Porter. Con Murphy, fresca del premio Oscar, e Jay Lycurgo, il film promette emozioni forti e un cast di altissimo livello. Scopriamolo insieme!

Netflix ha svelato quando arriverĂ sulla piattaforma Steve, il film drammatico con il premio Oscar Cillian Murphy e Jay Lycurgo di Titans. Netflix ha ufficializzato la data di uscita di Steve, il nuovo atteso dramma con protagonista Cillian Murphy, fresco vincitore dell'Oscar per Oppenheimer, affiancato da Jay Lycurgo, noto per il suo ruolo in Titans. Il film è tratto dalla novella Shy, pubblicata nel 2023 da Max Porter. Oltre a essere impegnato con Steve, Murphy è pronto a tornare nei panni del leggendario Thomas Shelby nell'attesissimo film sequel di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Steve: data di uscita e prime immagini del film Netflix con Cillian Murphy

Si intitola così il nuovo film di Cillian Murphy, di cui vedete un First Look, in arrivo su Netflix questo 3 Ottobre, tratto dal romanzo "Shy" di Max Porter. Diretto da Tim Mielants e scritto dallo stesso Porter

Ecco un primo sguardo a STEVE, il nuovo film con Cillian Murphy e Jay Lycurgo. Una rivisitazione del romanzo SHY di Max Porter, con Tracey Ullman, Simbi Ajikawo ed Emily Watson. In arrivo il 3 ottobre!

