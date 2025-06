Stellone-Vis fiducia senza limiti Adesso l’accordo è fino al 2030

Con grande entusiasmo, la Vis Pesaro 1898 annuncia il prolungamento dei contratti di Stellone, Gennari e Merenda fino al 2030, segnando un nuovo capitolo di ambizione e stabilità. È un passo fondamentale per costruire un futuro brillante, consolidare la squadra e continuare a far crescere il nostro club. Il futuro inizia ora, e insieme possiamo raggiungere traguardi straordinari, mantenendo vivi i sogni e la passione dei nostri tifosi.

Il futuro inizia ora. La Vis Pesaro 1898 è orgogliosa di annunciare di aver finalizzato il prolungamento dei contratti del tecnico Roberto Stellone, dell’allenatore in seconda Andrea Gennari e del match analyst Carmelo Merenda fino al 30 giugno 2030. Inizia con la notizia più bella che ogni cuore vissino potesse augurarsi l’ultima settimana di giugno. Il comunicato biancorosso prosegue poi con un ampio elogio al tecnico che ha guidato Pesaro alla stagione migliore di sempre: "Una scelta di cuore e stima fortemente voluta dalla società. Il legame creato con la città e con i nostri colori è stato forte sin da subito, tanto da condurre la Vis Pesaro a una salvezza raggiunta con orgoglio e tenacia – ricorda la società, facendo riferimento al primo scorcio dell’avventura dell’allenatore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stellone-Vis, fiducia senza limiti . Adesso l’accordo è fino al 2030

