Stellantis ora inizia l’era Filosa Tre italiani fra i nuovi top manager

Stellantis si rinnova con un allineamento più vicino all’eredità di Sergio Marchionne, coinvolgendo tre italiani tra i nuovi top manager. Con Antonio Filosa, 52enne napoletano, al timone, la casa automobilistica punta a rafforzare una leadership che coniuga esperienza e innovazione. Questa nuova squadra promette di guidare l’azienda verso sfide ambiziose, mantenendo saldo il legame con la tradizione italiana e l’eccellenza del Made in Italy. Ecco come si prepara a scrivere il suo futuro.

di Achille Perego TORINO Una nuova squadra di vertice che rispecchia più l'eredità di Sergio Marchionne – di cui fu l'ultimo dirigente nominato – che del suo predecessore Carlos Tavares. E sebbene i nomi dei dodici manager del neo leadership team – più quattro dirigenti che riporteranno direttamente al Ceo - annunciato da Antonio Filosa, il 52enne napoletano da ieri ufficialmente alla guida di Stellantis, sembrano rispettare gli equilibri delle varie anime del gruppo italo-francese e americano, non c'è dubbio che oltre alla discontinuità rappresentata dalla maggiore valorizzazione dei talenti interni ci sia anche il peso di rilievo dell'Italia con tre nuovi ingressi.

