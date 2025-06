Stefano Foresi fissata la data dei funerali e decisi gli orari della camera ardente in Comune

Il ricordo di Stefano Foresi si fa ancora più vivo tra amici e familiari, che si preparano a onorare la sua memoria con rispetto e affetto. La camera ardente sarà aperta a partire da domani, mercoledì 25 giugno, nella Sala consiliare del Comune di Ancona, mentre i funerali si terranno giovedì 26 giugno alle 9 presso la Chiesa dei Salesiani nel quartiere del Piano. Un momento di commozione che unirà tutta la comunità in un ultimo saluto.

ANCONA – I funerali di Stefano Foresi avranno luogo giovedì 26 giugno alle 9, alla Chiesa dei Salesiani, nel suo amato quartiere del Piano. Domani invece, mercoledì 25 giugno, sarà possibile visitare la sua camera ardente nella Sala consiliare del Comune di Ancona, posta al secondo piano di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Stefano Foresi, fissata la data dei funerali e decisi gli orari della camera ardente in Comune

In questa notizia si parla di: stefano - foresi - funerali - camera

La politica di Ancona in lutto: si è spento l'ex assessore Stefano Foresi. Camera ardente in Comune - L'atmosfera ad Ancona è avvolta dal dolore: è scomparso l’ex assessore e consigliere comunale Stefano Foresi, figura stimata e apprezzata della città.

Stefano Foresi, fissata la data dei funerali e decisi gli orari della camera ardente in Comune; Ancona dà l'addio a Lorenzo, non è finita: «Ora aiutiamo anche gli altri».

La politica di Ancona in lutto: si è spento l'ex assessore e presidente di circoscrizione Stefano Foresi. Camera ardente in Comune - Si è spento questa mattina all’età di 76 anni il consigliere comunale Stefano Foresi, figura storica della sinistra anconetana. Scrive msn.com

Morto Stefano Foresi, camera ardente in Consiglio Comunale - "Ancona in lutto" per la perdita di Stefano Foresi, amministratore dorico al servizio del capoluogo per decenni. Come scrive msn.com