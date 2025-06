Stefano Cappiello entra nel consiglio d’amministrazione di Terna

Stefano Cappiello entra a far parte del consiglio di Terna Spa, un passo strategico che rafforza il ruolo dell’azienda nel settore energetico. La sua nomina, proposta da Cdp Reti, arriva in un momento di grande trasformazione per il comparto, promettendo nuove opportunità e sfide stimolanti. Con competenze e visione innovativa, Cappiello si prepara a contribuire decisamente al futuro sostenibile di Terna, segnando un nuovo capitolo per l’azienda.

Il consiglio d’amministrazione di Terna Spa, riunitosi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha deliberato la nomina di Stefano Cappiello come nuovo consigliere non esecutivo e indipendente. La decisione è stata presa a seguito delle dimissioni di Francesco Renato Mele, presentate il 27 maggio per motivi professionali. La candidatura di Cappiello è stata proposta proprio da Cdp Reti, azionista di riferimento, con una comunicazione ufficiale datata 29 maggio. Il Cda ha accolto la proposta, cooptando Cappiello fino alla prossima assemblea dei soci. Cappiello rispetta tutti i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto della società, compresi quelli relativi all’Unbundling. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

