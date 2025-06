Stati Generali della Cultura Futuro del Museo Civico | due alternative sul tavolo

Gli Stati Generali della Cultura, al loro quinto appuntamento, sono stati un’occasione per l’intera cittadinanza di confrontarsi, immaginare e plasmare il futuro del Museo Civico, con due entusiasmanti alternative sul tavolo. In un dialogo aperto e partecipato, oltre 40 figure tra amministratori, operatori e rappresentanti delle associazioni hanno condiviso idee e prospettive, dando vita a un momento di grande coinvolgimento culturale e comunitario.

Oltre 40 persone tra amministratori, operatori, rappresentanti delle associazioni e addetti ai lavori del mondo della cultura cittadina si sono incontrate domenica pomeriggio su invito del Comune nello Spazio 21 di via San Fereolo per “ Immaginare il nuovo Museo Civico “ grazie all’esperienza prototipo della mostra Essere Fiume. Gli Stati Generali della Cultura, al loro quinto appuntamento, sono stati un’occasione per l’intera cittadinanza di partecipare attivamente con opinioni, idee e critiche al progetto di rigenerazione dell’ex Linificio, all’interno del quale verrà realizzato il nuovo museo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it