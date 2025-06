Star People | Avvistamenti UFO nel trailer dell’intrigante indie Sci Fi

Preparati a un viaggio tra misteri e incontri ravvicinati: Blue Harbor Entertainment svela il trailer di *Star People*, un indie sci-fi ispirato a uno dei più grandi casi ufologici della nostra epoca. La protagonista Claire, interpretata da Kat Cunning, si immerge in un intricato enigma che coinvolge oltre 10.000 persone. Un thriller avvincente che promette di rivoluzionare il modo in cui vediamo l’universo e gli incontri extraterrestri. Il mistero sta per essere svelato...

La Blue Harbor Entertainment ha rilasciato il primo trailer di un nuovo intrigante thriller fantascientifico intitolato Star People, il film indipendente liberamente tratto da un reale evento che avrebbe coinvolto oltre 10.000 persone, considerato come uno dei casi più celebri dell’ufologia contemporanea. Star People racconta la storia di una donna di nome Claire, interpretata da Kat Cunning, che cerca di scoprire il mistero che avvolge numerosi avvistamenti di Oggetti Volanti non Identificati. Questa la sinossi ufficiale: I spirato a The Phoenix Lights (Luci di Phoenix), noto come il più grande avvistamento di massa di UFO nella storia degli Stati Uniti (in Arizona e Nevada nel marzo 1997), Star People è un thriller fantascientifico che racconta la storia di una fotografa che riceve una soffiata che potrebbe finalmente far luce sull’avvistamento di UFO avvenuto durante l’infanzia, ma un’ondata di calore mortale e ospiti inaspettati minacciano di far deragliare la sua ossessiva ricerca di risposte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star People | Avvistamenti UFO nel trailer dell’intrigante indie Sci Fi

