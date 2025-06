Stadio centro per l’impiego alla ’torre B’

Un nuovo Centro per l’Impiego sta per aprire a Reggio Emilia, portando servizi all’avanguardia e opportunità di lavoro nel cuore della città. Inserito nel Piano straordinario di potenziamento, questo progetto, finanziato dal PNRR e promosso dal Ministero del Lavoro, si inserisce strategicamente all’interno della Torre B dello stadio Città del Tricolore. Un passo importante per sostenere la ripresa economica e favorire l’occupazione locale, offrendo un punto di riferimento concreto per cittadini e imprese.

Reggio Emilia avrà un nuovo Centro per l’impiego (Cpi). Un progetto che s’inserisce nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e finanziato attraverso il Pnrr. Il nuovo Cpi troverà casa al centro commerciale ’I Petali’, nella ’Torre B’ dello stadio Città del Tricolore, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, ai piani terzo e quarto. E occuperà una superficie di oltre 1.400 metri quadrati, oltre agli spazi condominiali di pertinenza. L’intervento prevede la ristrutturazione completa di locali attualmente allo stato grezzo, per creare ambienti funzionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio, centro per l’impiego alla ’torre B’

