Spycam | le telecamere che spiano le case private e mandano le immagini su Internet

La diffusione di telecamere spia che inviano immagini su internet ha sollevato un grave allarme sulla privacy e sulla sicurezza. Cinque esperti informatici di grandi aziende, tra cui installatori di sistemi di domotica, sono stati condannati a pene dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo per aver orchestrato un’indagine illegale. Questi casi sottolineano l’importanza di vigilare sull’uso responsabile delle tecnologie e proteggere i nostri spazi privati.

Cinque esperti informatici di grandi aziende, tra cui alcuni installatori di telecamere di domotica, hanno ricevuto pene dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo in rito abbreviato. Il pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia li accusava di «associazione per delinquere» e «detenzionediffusione abusiva di codici atti all’accesso a sistemi informatici (615 quater)». A condannarli il giudice Cristian Marian i. Avevano organizzato una delle tante piattaforme che videointercettano la vita privata delle persone. Hackerando le telecamere di sorveglianza installate nelle case private o in esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Open.online

