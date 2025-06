Sputo in faccia all’ausiliaria subito dopo aver preso la multa | denunciato

Un gesto grave e inaccettabile scuote Pesaro: un uomo ha sputato in faccia all’ausiliaria del traffico subito dopo aver ricevuto una multa. La scena, avvenuta il 24 giugno 2025, ha suscitato sdegno tra autorità e cittadini, evidenziando l’importanza di rispettare le regole e il ruolo delle forze dell’ordine. La vicenda mette in luce come la gestione dei conflitti possa degenerare, richiedendo una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni.

Pesaro, 24 giugno 2025 – Ha sputato in faccia all’ausiliaria del traffico che, col collega, gli aveva da poco contestato una multa per il mancato pagamento della sosta. A fare il gesto che scatena la protesta sia dell’azienda (Pesaro Parcheggi, della quale l’ausiliaria è dipendente), sia del sindaco Biancani e dell’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci – è un trentenne, di origine magrebina, che sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine. Il fatto avviene in viale Trento, intorno alle ore 18, alcuni giorni fa. Estate, assalto ai parcheggi. Il trentenne ha lasciato l’auto negli stalli blu senza pagare la sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sputo in faccia all’ausiliaria subito dopo aver preso la multa: denunciato

