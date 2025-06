Sportelli INPS in videochiamata | dal 1° luglio al via la sperimentazione in alcune sedi

L’INPS rivoluziona il rapporto con i cittadini introducendo gli sportelli in videoconferenza dal 1176 luglio, una sperimentazione che promuove accessibilità e praticità. Questa innovativa modalità permette di interagire con un operatore, condividere documenti e ricevere risposte immediate, tutto da casa o dall’ufficio. Un passo avanti verso servizi più veloci, efficienti e vicini alle esigenze di tutti. L’articolo continua illustrando come questa novità possa semplificare la burocrazia quotidiana.

L’INPS ha avviato un nuovo progetto sperimentale per potenziare le modalità di interazione con i cittadini, in coerenza con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei propri servizi. La nuova modalità di collegamento in videochiamata consente agli utenti di interfacciarsi con un operatore, di trasmettere documenti e di ricevere risposte immediate, mantenendo la possibilità di un’interazione diretta e personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Delega INPS a persona di fiducia anche con videochiamata; INPS – Riapertura Sedi dal 1° Luglio 2020.

