Sport in tv martedì 24 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Martedì 24 giugno promette un palinsesto sportivo imperdibile, con eventi imperdibili come i quarti di finale degli Europei femminili di basket e il Mondiale per Club di calcio. Dagli ottavi di tennis a Bad Homburg alle emozioni in diretta delle competizioni europee, questa giornata offrirà spettacolo e adrenalina a tutti gli appassionati. Non resta che scoprire insieme cosa ci riserva il palinsesto odierno!

Martedì 24 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il tennis sempre più presente questa estate, e ancora il Mondiale per Club 2025 di calcio. Ma il piatto forte della giornata sono senza dubbio i primi due quarti di finale degli Europei femminili di basket, con Francia-Lituania e soprattutto Italia-Turchia. MATTINA. 11.30 Tennis, WTA Bad Homburg: ottavi di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Leylah Fernandez) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW 12.00 Tennis, ATP Eastbourne: primo turno (2° match sul Court 12 Luciano Darderi-Marcos Giron non visibile in tv e streaming, 4° match sul centrale Flavio Cobolli-Jacob Fearnley) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16. 🔗 Leggi su Sportface.it

