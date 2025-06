Spoleto Il Festival dei Due Mondi ricorda Arnaldo Pomodoro maestro della scultura contemporanea

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto rende omaggio a Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura contemporanea e icona dell’arte italiana del Novecento. Nato nel 1926 a Morciano di Romagna, Pomodoro ha rivoluzionato il linguaggio artistico con le sue opere audaci e innovative, lasciando un’impronta indelebile nella storia culturale. Il suo legame con Spoleto affonda le radici nel 1962, quando la sua celebre Colonna del Viaggiatore entrò a far parte delle sue straordinarie creazioni.

Il Festival dei Due Mondi rende omaggio ad Arnaldo Pomodoro, scomparso all’età di 99 anni. Nato il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, Pomodoro è stato una delle figure più influenti dell’arte italiana del Novecento, capace di rivoluzionare il linguaggio della scultura attraverso un uso audace e innovativo della materia. Il legame tra il celebre artista e Spoleto è profondo e risale al 1962, quando la sua Colonna del viaggiatore fu tra le opere protagoniste della mostra “Sculture nella città”, ideata da Giovanni Carandente per il Festival dei Due Mondi. L’iniziativa, considerata il primo evento europeo a unire arte contemporanea, spazio urbano e patrimonio storico-artistico, segnò una svolta nel rapporto tra arte e città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spoleto. Il Festival dei Due Mondi ricorda Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura contemporanea

