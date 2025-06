Spirito di spider-man | il ritorno dell’autore leggendario dopo venti anni

Il ritorno di J. Michael Straczynski alla guida di Spider-Man accende nuovamente il cuore dei fan, portando un’onda di emozioni e aspettative. Dopo vent’anni, l’autore leggendario si rimette in gioco, promettendo un’avventura che reinventa e arricchisce il mito dell’Uomo Ragno. La nuova miniserie di Spider-Man firmata...

Il mondo dei fumetti continua a sorprendere i fan con nuove uscite e ritorni di grandi autori. Tra le novità più attese spicca il ritorno di J. Michael Straczynski, celebre per la sua storica gestione di Spider-Man dal 2001 al 2007. A quasi due decenni dalla sua ultima collaborazione con Marvel, l’autore torna in scena con una nuova mini-serie che promette di essere un evento epico nel panorama Marvel. la nuova miniserie di spider-man firmata straczynski. Annunciata ufficialmente da Marvel, The Amazing Spider-Man: Torn rappresenta il ritorno di Straczynski, questa volta affiancato dal talentuoso artista Pere Pérez ( Venom War: Carnage ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spirito di spider-man: il ritorno dell’autore leggendario dopo venti anni

In questa notizia si parla di: spider - ritorno - autore - spirito

Il ritorno dello spirito juventino sotto Tudor - Il 18 maggio 2025, l'Allianz Stadium si prepara a vivere una serata di grande emozione. Sotto la guida di Igor Tudor, la Juventus riscopre il proprio spirito, rinvigorita da un nuovo entusiasmo.

«Quest’anno il manifesto trasmette tutta l’energia della città, dominata da una guerriera che veglia dall’alto: un’immagine che mescola fantasy e fantascienza e racchiude lo spirito avventuroso del festival. » Dal 20 al 22 giugno, la Fiera di Bergamo si trasforma Vai su Facebook

Spider-man cambia autore, periodicità e protagonista - Patto che è recentemente ritorno nelle pagine della run di Nick Spencer. Lo riporta tomshw.it

Il ritorno di Superior Spider-Man per il decennale - Man, che avviene in occasione del decennale della controversa saga che ha visto il Dottor Octopus prendere possesso del corpo di Peter ... Come scrive mangaforever.net