Spirito d' avventura e forza interiore sono i principali ingredienti del primo ' Fiemme Zenith' evento che celebra il solsitizio d' estate

Inizia l’estate con un’energia travolgente nella splendida cornice delle Dolomiti del Trentino. Il primo ‘Fiemme Zenith’ invita a scoprire il vero spirito d’avventura e a riscoprire la forza interiore attraverso attività che uniscono benessere, enogastronomia e sostenibilità. Un’esperienza unica per rigenerarsi nel cuore della natura, celebrando il solstizio d’estate. Non perdere questa occasione di vivere l’estate al massimo: la tua avventura inizia ora!

Benessere, qualità della vita e sostenibilità sono di casa in Val di Fiemme che saluta l'inizio dell'estate con un weekend di attività per vivere un'esperienza unica nella natura rigenerante delle Dolomiti del Trentino. Sport all'aria aperta, enogastronomia, equilibrio psicofisico, spirito d'avventura e forza interiore sono i principali ingredienti del primo 'Fiemme Zenith', evento che celebra il solsitizio d'estate, giornata più lunga e luminosa dell'anno, con fine settimana completamente incentrato su movimento, nutrizione e relax.

