Spettacolo ' Il mio cuore è una nuvola che viaggia'

Domenica 29 giugno, allo Zò Centro Culture Contemporanee, la compagnia Note di colore vi invita a vivere un’emozionante esperienza con "Il mio cuore una nuvola che viaggia". Uno spettacolo ricco di poesia e passione, dedicato a Giuseppe Caccamese, che trasporta lo spettatore in un viaggio tra sogno e realtà. Un omaggio che celebra l’arte di ascoltare il nostro cuore e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Non mancate!

