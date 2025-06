Spese militari Nato al 5% del Pil Rutte a Trump | una tua vittoria

La diplomazia e le alleanze internazionali sono al centro di un clima di attesa e speranza. Tra sorrisi e congratulazioni, le parole di Trump e Rutte testimoniano un momento cruciale per il futuro della NATO e per l'equilibrio globale. Un successo che potrebbe segnare una svolta significativa, rafforzando i legami tra Stati Uniti ed Europa. Ma cosa ci riserva il vertice de L’Aja? Solo il tempo potrà dirlo.

L’AJA, 24 GIU – Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviato dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui gli faceva i complimenti per il “grande successo” che si profila al vertice de L’Aja. “L’Europa pagherĂ il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it