Spese elettorali non pubblicate sul sito del Comune il caso in Consiglio | Errore di interpretazione

La mancata pubblicazione delle spese elettorali sul sito del Comune di Forlì ha sollevato non pochi dubbi tra cittadini e politici. Luca Uguccioni, segretario generale, ha spiegato che si è trattato di un errore di interpretazione normativa da parte degli uffici, che hanno pubblicato i documenti solo nell'Albo pretorio anziché nella sezione dedicata del sito istituzionale. Un episodio che evidenzia l'importanza di una comunicazione trasparente e puntuale nelle amministrazioni pubbliche.

