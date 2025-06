Spazio uno sguardo tra miliardi di stelle | le immagini spettacolari dal telescopio Rubin

Spazio: uno sguardo tra miliardi di stelle attraverso le immagini spettacolari del telescopio Rubin. Questa straordinaria finestra sul cosmos, più che un’opera d’arte digitale, rappresenta una rivoluzione nella nostra percezione dell’universo. Realizzate dall’omonima grande fotocamera in Cile, le prime immagini rivelano nebulose colorate, stelle e galassie mai viste prima. Con il supporto di istituzioni come la NSF e il Dipartimento dell’Energia, il telescopio Rubin ci porterà a scoprire i segreti del cielo...

Potrebbe sembrare un'opera d'arte digitale, invece si tratta di una visione rivoluzionaria del cosmo, restituita dalla più grande fotocamera digitale mai costruita che si trova nell'osservatorio Vera Rubin, in Cile. Sono, infatti, state pubblicate le sue prime immagini dell'universo, tra cui nebulose colorate, stelle e galassie. Finanziato dalla National Science Foundation e dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, osserverà il cielo meridionale per i prossimi 10 anni. Questa animazione, realizzata con oltre 1.100 immagini, inizia con una singola galassia a spirale e zooma all'indietro per rivelarne circa 10 milioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spazio, uno sguardo tra miliardi di stelle: le immagini spettacolari dal telescopio Rubin

