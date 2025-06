Spazio lanciati altri 7 satelliti della costellazione italiana Iride

Spazio: un primato assoluto per l'Italia e l'Europa. Con il lancio simultaneo di sette satelliti della costellazione Iride, il nostro paese si conferma leader nell'innovazione spaziale. Realizzato da Argotec con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana e l'Esa, a bordo di un razzo Falcon 9, questo evento segna una tappa storica.

Spazio: un primato assoluto per l'Italia e l'Europa. Si tratta del lancio simultaneo di sette satelliti appartenenti a una stessa costellazione istituzionale, Iride. A realizzarlo, per il programma voluto dal Governo italiano e coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa), con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è Argotec, uno dei protagonisti industriali del programma. Il lancio a bordo di un razzo Falcon 9. Il lancio dei sette satelliti Heo, spiega una nota, è avvenuto alle 23.25 di lunedì 23 giugno, a bordo di un razzo Falcon 9. Dopo qualche ora dal lancio è stato acquisito il segnale dei satelliti, operazione seguita dal Mission Control Center di Argotec.

